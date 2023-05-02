العالم اليوم - الحادث يتكرر.. خروج قطار روسي عن مساره بسبب عبوة ناسفة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 10:19 مساءً - خرج قطار شحن روسي عن مساره في بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، الثلاثاء، من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على السكة، وفقما أعلن حاكم المنطقة.

وقال ألكسندر بوغوماز حاكم بريانسك: "انفجرت عبوة ناسفة غير محددة قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا"، وأضاف أنه "نتيجة للحادث، خرجت قاطرة وعدة عربات من القطار عن المسار". ويأتي ذلك غداة خروج قطار مشابه عن مساره في نفس المنطقة.

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