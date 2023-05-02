العالم اليوم - أردوغان يعلن عن كشف نفطي جديد ويؤكد: سنصبح دولة مصدرة للطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 10:19 مساءً - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن اكتشاف نفطي بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وقال أردوغان: "تركيا بعد الآن ستصبح دولة مصدرة للطاقة. أود أن أزف بشرى جديدة، لقد اكتشفنا حقلا نفطيا بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا في جودي غابار (منطقة جبلية في شرناق)".

ووصف أردوغان خلال حدث انتخابي في ولاية قونية، النفط المكتشف بأنه "عالي الجودة"، لافتا إلى أنه يقع على بعد 20 كلم من قضاء جزرا بولاية شرناق.

وتابع: "الحقل الذي يوجد فيه بئر آيبوكه يالجين-1، سينتج لوحده أكثر من كافة آبار النفط في تركيا"، موضحا أن البلاد "ستتمكن من رفع القدرة الإنتاجية إلى 100 ألف برميل نفط يوميا من خلال حفر 100 بئر بالمنطقة".

واستطرد: "سنتخذ خطوة جديدة نحو اكتفاء بلادنا ذاتيا بالطاقة مع إنتاج يصل إلى 180 ألف برميل نفطي يوميا، من حقل آيبوكه يالجين -1".

وكشف الرئيس التركي عن بدء ضخ النفط المستخرج من البئر إلى المصافي.