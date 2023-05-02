العالم اليوم - اشتهر بكونه "الحَكم الطيب".. وفاة الطاهي جوك زونفريلو

انتم الان تتابعون خبر اشتهر بكونه "الحَكم الطيب".. وفاة الطاهي جوك زونفريلو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 10:19 مساءً - توفي الطاهي الاسكتلندي المحبوب جوك زونفريلو، الذي عرف بدوره كأحد الحكام في برنامج الطبخ الأسترالي الشهير "ماستر شيف أستراليا"، بشكل مفاجئ، عن عمر 46 عاما.

وأكدت عائلة جوك زونفريلو نبأ وفاته، الإثنين، وقالت في بيان: "الزوج والأب والأخ والابن والصديق الذي لا يمكن تعويضه، توفي الأحد في ملبورن".

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، إلا أن صحيفة "غارديان" البريطانية نقلت عن متحدث باسم شرطة فيكتوريا، أن الوفاة لم يتم التعامل معها على أنها "مريبة"، وسيتم إعداد تقرير للطب الشرعي.

وذكرت صيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه عثر على جثمان الطباخ المحبوب بفندق فخم في ملبورن، ولا تزال الظروف المحيطة بالوفاة غامضة، خاصة أن إدارة الفندق تنفي وفاته هناك.

وأضافت أسرة زونفريلو في بيانها: "بقلوب محطمة تماما ودون معرفة كيف يمكننا أن نتحرك في الحياة بدونه، نشعر بالدمار لمشاركة أن جوك وافته المنية أمس (الإثنين)".

وتابعت: "الكثير من الكلمات يمكن أن تصفه، ويمكن رواية العديد من القصص (عنه)، لكن في هذا الوقت نحن مغمورون جدا لدرجة تمنعنا من وضعها في الكلمات".

واستطرد البيان: "بالنسبة لأولئك الذين عبروا طريقه، أو أصبحوا أصدقاءه، أو كانوا محظوظين بما يكفي ليكونوا عائلته، احتفظوا بهذا الإسكتلندي الفخور في قلوبكم".

يذكر أنه كان من المقرر عرض الموسم الجديد لـ"ماستر شيف أستراليا" ليلة الإثنين، لكن شبكة "نتورك 10" التي يعرض عليها البرنامج أكدت أنه لن يبث هذا الأسبوع، احتراما لوفاة الطاهي.