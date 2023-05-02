12953 اسرائيليا دخلوا الاردن خلال رمضان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :-- اشارت معلومات ان ما يقارب 12953 اسرائيليا دخلوا الاردن خلال شهر رمضان ونشرت صفحة على فيس بوك تحت اسم " اسرائيل في الاردن " تابعة للسفارة الاسرائيلية في الاردن ، ان 41422 عاملا اردنيا دخل منطقة ايلات خلال شهر رمضان.

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