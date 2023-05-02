الامن الاردني : لا صحة لوجود ميداليات تحوي أجهزة تتبع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- نفى مصدر أمني ما يتم تداوله عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عصابة تقوم بإهداء ميداليات تحوي أجهزة تتبع. وأكد المصدر في تصريح الثلاثاء، أن ذلك محض كذب وغير صحيح، ولم تُسجّل أيّة قضية بهذا الخصوص، مشدّداً على ضرورة عدم تداول أو إعادة نشر مثل تلك المنشورات دون التأكد منها ومن مصادرها الرسمية.

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