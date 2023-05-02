تراجع مؤشرات وول ستريت تأثرا بتصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - افتتحت المؤشرات الرئيسية فى وول ستريت، التعاملات على انخفاض اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أموال حكومتها قد تنفد فى غضون شهر، بينما ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى) بشأن السياسة النقدية.





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