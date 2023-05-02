العالم اليوم - أعداد تتزايد.. مصابون جدد بأكبر "عدوى فطرية" في تاريخ أميركا

انتم الان تتابعون خبر أعداد تتزايد.. مصابون جدد بأكبر "عدوى فطرية" في تاريخ أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 09:22 مساءً - ارتفع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فطرية في مصنع للورق بولاية ميشيغان الأميركية، ليصل إلى 109 أشخاص، في واحدة من أكبر "التجمعات المصابة بفطريات" في تاريخ الولايات المتحدة.

ماذا يحدث في إسكانابا؟

وصل عدد الإصابات بالفطر البرعمي النادر إلى 109 أشخاص على الأقل في ميشيغان، بعد رصد 5 حالات أخرى الأسبوع الماضي.

نقل 13 مريضا إلى المستشفى ولم يتضح ما إذا كان أي منهم في حالة حرجة، فيما توفي شخص واحد.

تم ربط تفشي المرض بمصنع بيلرود للورق في إسكانابا.

الفطر البرعمي مرض فطري نادر، يحدث عند استنشاق الفطر الذي يعيش عادة في التراب والخشب والأوراق.

يخشى مسؤولو الصحة من اكتشاف المزيد من الحالات خلال الأسابيع المقبلة، لأن الأمر قد يستغرق شهورا حتى تظهر الأعراض على المرضى.

السلطات الصحية المحلية قالت إن جميع المرضى موظفون أو متعاقدون أو زائرون للمصنع، الذي أغلق في منتصف أبريل بعد أن فشلت السلطات في العثور على مصدر تفشي المرض.

ما مصدر الفطر؟

كان المصنع يبلغ باستمرار عن عدة حالات كل أسبوع في أبريل، لكن لم يحدد المحققون بعد مصدر تفشي المرض، إلا أنه من المرجح أن تكون الأخشاب التي وصلت إلى مصنع الورق مؤخرا هي السبب.

ويتم الآن تنظيف نظام التهوية في المصنع بعمق، وسط مخاوف من احتمال انتشار العدوى على نطاق أوسع.

وتم تشخيص الفطر البرعمي لأول مرة في مصنع بيلرود في أواخر فبراير، لكنه الأمر استغرق أكثر من شهر لصدور أمر بالإغلاق.

في البداية، طلب المصنع من الموظفين ارتداء أقنعة الوجه لتجنب العدوى، علما أن الإدارة أبلغت لأول مرة بتفشي المرض في أوائل مارس، عندما أثبت أحد العمال إيجابية للفطر.

ولم يكن من الواضح كيف بدأ تفشي المرض، لكن من المعروف أن الفطر يعيش في الخشب المتعفن ومخلفات الأوراق الرطبة.

الفطر البرعمي

يبدأ داء الفطار الأرومي في الرئتين، ويسبب أعراضا تشمل السعال والحمى وألم الصدر، لكن في الحالات الخطيرة يمكن أن ينتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى مثل الجلد والعظام والدماغ والحبل الشوكي.

تتوفر الأدوية لعلاج الإصابة، بما في ذلك مضادات الفطريات، ومع ذلك قد يحتاج أولئك الذين يتناولون هذه الأدوية إلى الاستمرار في استخدامها لمدة تصل إلى عام للتخلص من العدوى.

يصاب الناس بالفطر عن طريق التنفس.

لا يستطيع المرضى المصابون نقل الفطريات إلى غيرهم من البشر.

يعد داء الفطريات البرعمي نادرا في الولايات المتحدة، حيث يتم الإبلاغ عن حالة واحدة أو حالتين فقط لكل مئة ألف شخص في أنحاء البلاد كل عام.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن معدل الوفيات بالمرض يبلغ حوالي واحد من كل 100 مريض.

ويُعتقد أن تفشي المرض الفطري هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن، حيث كان أكبر تفش سابق في ولاية ويسكونسن عام 2010، وأدى إلى إصابة 55 شخصا ودخول 30 حالة للمستشفى ووفاة اثنين.

في المتوسط، يكون الفطر وراء حوالي 6700 حالة إصابة و60 حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعادة ما يكون عدد حالات تفشي المرض أقل من 10 أفراد.