جوتيريش: الأمم المتحدة ستواصل عملها فى أفغانستان لكن التمويل ينضب

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ستبقى فى أفغانستان لتقديم المساعدة لملايين الأفغان الذين فى أمّس الحاجة إليها، على الرغم من القيود التى تفرضها طالبان على عمل النساء فى المنظمة الدولية، لكن التمويل ينضب، وفق "رويترز".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضاف جوتيريش، متحدثًا لوسائل الإعلام بعد اجتماع مبعوثين من أكثر من 20 دولة، فى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة اتباع نهج دولى مشترك تجاه أفغانستان، إن المخاوف بشأن استقرار البلاد تتفاقم.

وأوضح: "نحن باقون ونقدم خدمات ومصممون على السعى وراء الظروف اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات.. اتفق المشاركون على ضرورة التوصل لاستراتيجية للمشاركة".

وأضاف أن الحظر المفروض على موظفات أفغانيات يعملن فى الأمم المتحدة الذى أشارت إليه سلطات طالبان الشهر الماضى، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وتابع قائلًا: "لن نصمت أبدًا فى وجه الهجمات المنهجية غير المسبوقة على حقوق النساء والفتيات".

وحذّر من النقص الحاد فى التعهدات المالية لمناشدات المنظمة الدولية للحصول على مساعدات إنسانية هذا العام، وقال إن المناشدات لم يُلب منها إلا أكثر قليلًا عن ستة فى المئة من 4.6 مليار دولار مطلوبة لبلد يعيش معظم سكانه فى فقر.

وقال إن الاجتماع لم يستهدف الاعتراف بإدارة طالبان، وهو ما لم تفعله أى دولة بشكل رسمى، وأضاف أنه مستعد لمقابلة مسؤولى طالبان حين يكون "الوقت مناسبًا لذلك، لكن اليوم ليس الوقت المناسب".

وتقول إدارة طالبان إنها تحترم حقوق المرأة فى حدود تفسيرها للشريعة الإسلامية وإن أراضى أفغانستان لن تُستخدم فى النشاط المسلح أو العنف ضد دول أخرى.