شولتس يبحث إنتاج الطاقة الخضراء خلال جولة بشرق إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن المستشار أولاف شولتس يستهدف مناقشة الأزمة السودانية، واستكشاف سُبل التعاون بشأن الهيدروجين الأخضر مع كينيا، خلال جولة سيقوم بها هذا الأسبوع لشرق إفريقيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وتعد تلك الزيارة الرسمية الثانية لشولتس إلى إفريقيا، منذ تعيينه مستشارًا، وسيلتقى خلالها برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، لمناقشة آخر التطورات فى السودان والتعاون الاقتصادى والتحديات العالمية مثل تغير المناخ.

وسيجتمع يوم الجمعة المقبل مع رئيس كينيا، الدولة صاحبة أكبر اقتصاد فى شرق إفريقيا، لمناقشة التجارة وغيرها من القضايا.

وردًا على سؤال عما إذا كان شولتس سيتناول قضية الحرب فى أوكرانيا، قال المسؤولون إنه سعى دائمًا إلى شرح وجهة نظر الغرب تجاه هذه الحرب، ومعالجة تداعياتها العالمية مثل تفاقم انعدام الأمن الغذائى وارتفاع أسعار الطاقة.

وسيزور المستشار الألمانى يوم السبت المقبل أكبر محطة فى إفريقيا لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية والمقامة على بحيرة نيفاشا فى الوادى المتصدع الكبير النشط جيولوجيا، الذى تتركز عليه خطط كينيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقلل المسؤولون الألمان من احتمال التوصل قريبًا لأى اتفاق بشأن التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وستعقد وكالة التنمية الألمانية فى المقابل منتدى حول هذا الموضوع خلال الزيارة فى إطار الشراكة الألمانية طويلة الأمد فى مجال الطاقة التى تستمد 90 فى المئة من طاقتها من المصادر المتجددة.

وقال أحد المسؤولين "كينيا رائدة فى القارة الإفريقية فى مجال حماية المناخ ومصادر الطاقة المتجددة ولديها قدرة تنظيمية هائلة، وبالتالى تهدف زيارة المستشارة أيضا إلى تعزيز ذلك".

وذكر المسؤولون أن كينيا مهتمة بإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستخدامه فى إنتاج الأسمدة، لكنها ربما تصدره إلى ألمانيا فى المستقبل إذا كان الإنتاج كبيرًا.