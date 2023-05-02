العالم اليوم - مؤسسة النفط في ليبيا: إنتاج حقل إيراون 92 ألف برميل يوميا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 08:24 مساءً - قالت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، الثلاثاء، إن إنتاج حقل إيراون من النفط قد سجل 92 ألف برميل يوميا في الأول من مايو الجاري.

وأضافت المؤسسة في حسابها على "تويتر"، أن خطة الإنتاج المبكر من الحقل تقترب من مئة ألف برميل يوميا، وبنسبة نجاح تبلغ 94 بالمئة.

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