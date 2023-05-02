أبو الغيط يستقبل المبعوث الرئاسى السودانى

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السفير دفع الله الحاج على مبعوث الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى والوفد المرافق له.





وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن المبعوث الرئاسى السودانى نقل إلى الأمين العام رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السودانى حول تطورات الوضع الجارى فى السودان بما فى ذلك الوضع العسكرى على الأرض والتحديات التى تواجهها القوات المسلحة السودانية فى فرض الأمن واستعادة السيطرة خاصة فى العاصمة الخرطوم، مضيفًا أن المبعوث الرئاسى السودانى أكد على الأهمية التى يوليها السودان لتفهم ودعم الدول العربية والجامعة لمجريات الأمور فى بلاده وحاجته إلى الدعم العربى للمؤسسات الشرعية فيه وبما يؤدى إلى استعادة الاستقرار.

وأضاف المتحدث بأن الأمين العام أكد خلال اللقاء على حرص الجامعة العربية على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته ومؤسساته، وهو ما ظهر جليًا فى القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الصادر بتاريخ اليوم.

كما أكد الأمين العام على أهمية التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنسانى المتدهور فى المناطق التى تشهد اشتباكات مسلحة.

وأعاد أبو الغيط التأكيد على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم الى السودان بهدف تحقيق أمن واستقرار السودان وحقن دماء أبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه.