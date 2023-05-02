العالم اليوم - بالصور.. منظمات للأمم المتحدة توثق تعرضها "للنهب" في السودان

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. منظمات للأمم المتحدة توثق تعرضها "للنهب" في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 07:23 مساءً - نشرت عدة حسابات تابعة للأمم المتحدة صورا من السودان، تظهر عمليات نهب وتخريب لمرافقها وإمداداتها ومركباتها في البلاد، مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت صفحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على حسابها في "تويتر": "مع استمرار النزاع في السودان، تتعرض مرافق ومركبات وإمدادات اليونيسف وشركاؤها للنهب أو التدمير".

وأضافت: "دونها لن يتلقى العديد من الأطفال الخدمات المنقذة للحياة، التي هم بأشد الحاجة إليها، مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر".

وشددت المنظمة الأممية على أنه "يجب أن يتوقف استهداف الإمدادات والعاملين في المجال الإنساني الآن".

ويستمر النزاع المسلح في السودان منذ نحو أسبوعين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما يدفع المدنيون ثمنا باهظا، مع ارتفاع الأسعار الجنوني وشح السلع الأساسية واكتظاظ المستشفيات وانقطاع الماء والكهرباء.