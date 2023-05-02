العالم اليوم - الإمارات ترسل إمدادات غذائية عاجلة للاجئين السودانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 07:23 مساءً - أرسلت دولة الإمارات عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح الثلاثاء، طائرة تحمل على متنها إمدادات غذائية عاجلة إلى مطار أبشي على الحدود السودانية التشادية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإمدادات تأتي "لتوفير الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان".

وأضافت: "يأتي إرسال الإمدادات في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من الأعباء الإنسانية للنازحين السودانيين على الحدود التشادية والحد من المعاناة من عدم توافر المواد الغذائية الضرورية، وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية في ضوء توجيهات القيادة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين، وانسجاما مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها وقت الحاجة".

وتسببت الأزمة في السودان في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية، خاصة للفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.