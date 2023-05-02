العالم اليوم - جوبا: اتفاق سوداني على هدنة وتعيين ممثلين لمحادثات سلام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 07:23 مساءً - أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، الثلاثاء، أن طرفي الصراع في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتفقا من حيث المبدأ على هدنة لـ7 أيام.

وحسب بيان وزارة الخارجية في جنوب السودان، تبدأ الهدنة الجديدة الخميس.

وجاء في البيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول، وتعيين ممثلين في محادثات سلام.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تعيين ممثلين للمحادثات.

وورد أن جنوب السودان ضمن الدول التي ستستضيف المحادثات، وعرضت التوسط في الصراع الدائر في السودان.

واتفق الطرفان على عدة هدن خلال الأيام الماضية، لكنها لم تكن تُحترم بالشكل الكافي.