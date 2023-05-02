تعرف على ترتيب الأردن على مؤشر الجريمة لعام 2023

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج -: تصدّرت سوريا المرتبة الأولى عربياً ضمن مؤشر الجريمة لعام 2023 ، بحسب موقع "نامبيو" الذي يُعنى بتقديم بيانات حول أسعار المستهلك ومعدلات الجريمة وجودة الرعاية الصحية.

وحلّت سوريا في المرتبة 8 عالمياً من بين 142 دولة، واحتلت فنزويلا المرتبة الأولى عالمياً وفقاً لمؤشر الجريمة لعام 2023 .

وحلّت الصومال في المرتبة الثانية عربياً والتاسعة عالمياً، وليبيا الثالثة عربياً فيما احتلت المرتبة 28 عالمياً.

وعلى صعيد الدول العربية جاءت مصر في المرتبة 62، المغرب 67، لبنان 70، العراق 71، والأردن وفلسطين في المرتبتين 88 و89 على التوالي.

وتذيلت قطر البلدان الداخلة ضمن معطيات المؤشر للعام الحالي، واحتلت المرتبة 142 والأخيرة عالمياً.

ووفقاً لقواعد التصنيف التي يتبعها المؤشر، فإن ترتيب الدول يأتي عكسياً، فالدولة التي تحتل الرقم الأكبر في ترتيب الدول هي الأولى من حيث الأمن والأمان، وحلّت قطر في الترتيب رقم 142، “كأكثر الدول أمناً".