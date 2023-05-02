الافتاء الاردني : الاحتفال بيوم العمال ليس من البدع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :- قال أمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات ان الاحتفال بيوم العمال ليس من البدع. واوضح الحسنات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين : ان كثير من الايات القرآنية تحدثت عن العمل والعمال .

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