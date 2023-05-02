رئيسة نقابة أطباء السودان: 61 مستشفى خارج الخدمة بسبب الحرب

جدة - نرمين السيد - وقالت فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الخدمة الصحية فى مدينة الجنينة غرب دارفور متوقفة نتيجة الاشتباكات العنيفة، مضيفة أن ميلشيا الدعم السريع نهبت المخزن المركزى للدواء فى مدينة القطيفة ومكاتب الهلال الأحمر.

وأكدت استمرار اختراق الهدنة، ما يضر بسلامة المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى وفاة 447 شخصا وإصابة 2255 آخرين منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السودانى وميلشيا الدعم السريع فى 15 أبريل الماضى.

وأوضحت أن 16 مستشفى تعرضت للقصف و19 تعرضت للإخلاء القسرى بجانب الاعتداء على عربات الإسعاف. وبينت أن تلك الإحصائيات تخص العاصمة بالخرطوم والولايات المتأثرة بالاشتباكات مثل النيل الأبيض والجنينة والفاشر وديالا.