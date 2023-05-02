جدة - نرمين السيد - أعلنت الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكرانى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتى وصلت إلى 495 جنديا ومرتزقا، إضافة إلى إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25".





جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا ليوم الثلاثاء 2 مايو، حيث تابع التقرير بإصابة الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" فى اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية. فى حين تم صد أعمال مجموعتى تخريب واستطلاع أوكرانية فى لوجانسك ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدفع "جفوزديكا"، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكى رقم 14 فى منطقة خاركوف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: مقتل 495 جنديا أوكرانيا ومرتزقا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.