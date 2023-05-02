جامعة الدول العربية تدعو إلى الوقف الفورى لكل الأعمال القتالية فى السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى جلسته المستأنفة اليوم الإثنين، برئاسة جمهورية مصر العربية، التى تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة، على المستوى الوزارى، فى سياق مواصلة متابعته لتطورات الوضع فى جمهورية السودان.

وأدان المجلس بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وبخاصة الطبية منها، وقتل المدنيين أيا كانت جنسياتهم، وحذر من مغبة وتداعيات تلك الأعمال التى تؤدى إلى زيادة حدة الصراع، وتعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولى الإنسانى، وترحم المجلس على أرواح "الشهداء السودانيين" وغيرهم الذين فقدوا حياتهم جراء النزاع، وتقدم بأحر التعازى لذويهم.

وطالب بالحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة وأمن الأطقم العاملة بها، اتساقا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وحذر من أى مساس بها بما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولى، يتحمل مسؤوليته كل من يتورط فى تلك الأفعال الشائنة.

وأعرب ببالغ الحزن والأسى عن خالص التعازى لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، فى استشهاد المرحوم محمد الغراوى، مساعد الملحق الإدارى بالسفارة المصرية فى الخرطوم.

وتقدم بالشكر للسلطات السودانية لتنسيقها وتأمينها وتوفيرها الظروف المواتية لإجلاء أفراد البعثات الدبلوماسية والرعايا العرب والأجانب بسلام وحرفية فى ظل ظروف أمنية معقدة.

وأشاد بالجهود التى بذلتها جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية فى إجلاء رعاياها ورعايا عدد من الدول العربية وعدد من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين، وأكد ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة بين جمهورية السودان والدول العربية.

ودعا إلى إخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من أى قوات أو مظاهر عسكرية، وفتح المجال أمام الأعمال الاغاثية والمساعدات الإنسانية لجميع المدنيين السودانيين والمقيمين بالسودان.

وأكد استعداد الدول الأعضاء لتوفير جميع أشكال الدعم الإنسانى الطارئ والمساعدات الطبية والغذائية من خلال المجالس الوزارية المتخصصة وبالتنسيق مع الجهات السودانية الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية.

ونوه بمبادرة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفته رئيس القمة العربية الحالية، والداعية إلى التفكير، وبشكل عاجل، فى مسعى مشترك ومتكامل تضطلع فيه الجامعة العربية بدور رئيسى مع الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وأخذ المجلس علما بخطاباته إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقى فى هذا الشأن.

وأشاد بجهود الدول الأعضاء فى الجامعة العربية ومبادراتها الخاصة بالهدنة، وبالنداء الإنسانى الصادر بتاريخ 19 أبريل الماضى عن الأمين العام لجامعة الدول العربية بوقف إطلاق النار فى السودان لتجنيب أهل السودان الوضع المأساوى الذى وجدوا أنفسهم فيه ولم يكونوا مسؤولين عنه ويتحملون أوزاره.

ورحب بالدعوة التى وجهها الأمين العام لجامعة الدول العربية والتى تم بناء عليها عقد دورة طارئة، عبر تقنية التواصل السمعى البصرى عن بعد، لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى التوقيت نفسه الذى يلتئم فيه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، وذلك للتعاطى العربى الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السودانى.

ودعا المجتمع الدولى إلى توفير كافة المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السودانى والحيلولة دون تفاقم الأحوال الإنسانية، وحث جميع الدول والمنظمات والوكالات الدولية المختصة على تقديم الدعم لدول جوار السودان التى تستقبل المواطنين السودانيين الباحثين عن ملاذ آمن فى تلك الدول لمساعدتها على تحمل الأعباء المتزايدة.

وشدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة بما يضمن أمن السودان وسيادته ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته، ويحقق طمأنينة المواطنين السودانيين ويفضى إلى تلبية تطلعاتهم فى السلام والتنمية.

وأكد رفضه التدخل الخارجى فى شؤون السودان الداخلية تجنباً لتأجيج الصراع وإطالة أمد الأزمة الراهنة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، كما أكد أهمية مواصلة مجموعة السفراء العرب المعتمدين فى الخرطوم للمهمة الموكلة إليهم طبقا لما ورد فى بيان المجلس بتاريخ 16 أبريل الماضى، ودعا جمهورية مصر العربية، بصفتها الرئيسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى، والأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القيام بدور فاعل لتنسيق المواقف ما بين الدول الأعضاء فى الجامعة وبينها وبين المنظمات الإقليمية والدولية.

ودعا الأمين العام إلى متابعة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الدولة التى تتولى رئاسة مجلس الجامعة، على المستوى الوزارى، وإحاطة المجلس بالتطورات، مع إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم.