العالم اليوم - "يجب تحميله فورا".. تحديث أمني جديد لهواتف آيفون

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 06:22 مساءً - بعد اختبارها في التحديث التجريبي، يتم طرح تحديثات "الاستجابة الأمنية السريعة" ببطء على أجهزة آيفون، التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16.4.1.

هذه التحديثات تدور حول القضاء على الثغرات ونقاط الضعف التي يمكن للقراصنة محاولة استخدامها لسرقة بياناتك من جهاز آيفون.

عادة ما تضيف الشركة تحديثات الاستجابة الأمنية ضمن سلسلة تحديثات واسعة لأجهزتها، لكن الآن قررت الشركة إصدار هذه التحديثات الصغيرة لوحدها، وذلك بسبب أهمية تحميلها وتطبيقها على الهاتف.

هذه التحديثات هي "ضرورية ويجب تحميلها فورا"، وفقا لما أشار إليه موقع "آيمور" المختص بأجهزة أبل.

وكانت تحديثات الاستجابة السريعة قيد الاختبار منذ إصدار iOS 16 في مرحلة تجريبية للمطورين في يونيو 2022، واستمر العمل منذ ذلك الحين.

يبدو كما لو أن "أبل" أرادت أن تكون دقيقة بشأن هذا التحديث بالذات، بسبب تكرر حالات الثغرات المكتشفة، وفقا لموقع "آيمور".