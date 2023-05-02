ماذا تعرف عن دور العشائر الأردنية في نصرة القضية الفلسطينية ؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- نشر حزب جبهة العمل الاسلامي الاثنين , فيديو يظهر دور العشائر الاردنية في نصرة القضية الفلسطينية . و كشف الحزب في الفيديو عن الذكرى 103 لمؤتمر (قم) الذي عقد عام 1920م في شمال الأردن . و ابرز المحطات المشرفة للعشائر الاردنية في نصرة فلسطين والقدس . شاهد :



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