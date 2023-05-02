جدة - نرمين السيد - أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية جوزيب بوريل، مساء اليوم الثلاثاء، لوزير الخارجية سامح شكرى، تقديره للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار فى السودان.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح بوريل "نقدر تسهيل مصر إجلاء الآلاف من مواطنى الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها واستضافتها للمواطنين السودانيين". وقالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان، إن شكرى وبوريل اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق المصرى الأوروبى خلال الفترة المقبلة فى إطار جهود التوصل لحل للأزمة فى السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يؤكد تقديره للجهود المصرية فى وقف إطلاق النار بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.