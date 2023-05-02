مبعوث مجلس السيادة: ما يحدث فى السودان أمر داخلى ولن نسمح بأى تدخل خارجى

جدة - نرمين السيد - وشدد مبعوث مجلس السيادة السودانى، على أن القوات المسلحة وافقت على التفاوض لأسباب إنسانية، مؤكدا على أنها توخت الحذر فى ألا يحدث ضرر للمدنيين.

وشن الجيش السودانى هجمات مكثفة على ميليشيا الدعم السريع فى أم درمان، اليوم الثلاثاء.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الجيش دمر ارتكازات رئيسية لميليشيا الدعم السريع بالعاصمة السودانية الخرطوم، مضيفًا أن الجيش يواصل عمليات التمشيط فى أحياء العاصمة.