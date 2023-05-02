العالم اليوم - فلاي دبي: استفدنا بقوة من طفرة قطاع السياحة بالإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:16 مساءً - تمكنت شركة فلاي دبي من تحقيق استفادة كبيرة من الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة بالإمارات خلال ، ولأخذ صورة من هذه الطفرة، تمكنت فنادق الدولة خلال 2022 من استقبال 25 مليون نزيل، بزيادة 30 بالمئة عن 2021، كما ارتفعت عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة، بنمو 18 بالمئة عن 2021.

ولمواكبة هذه الطفرة السياحية، أكد الرئيسُ التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث في مقابلة مع دوت الخليج، أن أسطول الشركة سيشهد إضافة 17 طائرة جديدة هذا العام لمواكبة النمو القوي في الطلب بالمنطقة، لتضاف إلى 19 طائرة جديدة تم إضافتها خلال 2022.

كما قال الغيث إن الشركة أضافت حديثا 12 وجهة طيران جديدة لتوسع قاعدة انتشارها وتساهم في إيفاد سياح جدد للإمارة خصوصا والدولة عموما، كما تخطط الشركة لإضافة وجهات جديدة خلال هذا الصيف.

وكانت أرباح الشركة خلال 2022 قد قفزت بنسبة 43 بالمئة إلى 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، مسجلة أعلى أرباح في تاريخها.