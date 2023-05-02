العالم اليوم - تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء الخرطوم

انتم الان تتابعون خبر تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء الخرطوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:16 مساءً - شهدت سماء الخرطوم تحليقا كثيفا لطائرات الجيش السوداني، الثلاثاء، حسبما أفادت مصادر "دوت الخليج".

وأكدت مصادرنا سماع صوت إطلاق النار من مضادات الطائرات الأرضية، التي تملتلكها قوات الدعم السريع، في خرق جديد للهدنة التي مددت مؤخرا.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت صباح الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني، مع استمرار أعمال العنف للأسبوع الثالث.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن الجيش شن غارات على "عدد من المناطق السكنية في الخرطوم"، وإنها "أسقطت طائرة من طراز (ميغ)".

والإعلان يعد الأول من نوعه، منذ بدء الصراع في السودان يوم 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم يتسن لـ"دوت الخليج" التحقق من صحة بيان قوات الدعم السريع، التي لم تقدم صورا للواقعة.