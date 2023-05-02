العالم اليوم - كيف يجب التعامل مع الراتب الشهري؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:16 مساءً - تختلف نظرة الناس جيلا بعد جيل بشأن كيفية التعامل مع الراتب الشهري أو ما يتبقى منه بعد سداد الديون والقروض.

ووجد تقرير أميركي جديد لـ"ليندينغ كلب" أن 60 بالمئة من الأميركيين يعيشون على ما يتقاضونه من الراتب الشهري فقط.

التقرير ذاته وجد أن 73 بالمئة من جيل الألفية يعتمدون على الراتب فقط وأنهم غالبا ما يكونوا مسؤولين عن رعاية أطفالهم وآبائهم المسنين لذلك يضطرون للانغماس في مدخراتهم النقدية وبطاقاتهم الائتمانية.

بينما يقول التقرير إن علامات الإجهاد تبدو واضحة على أبناء الجيل زد، فـ66 بالمئة منهم يعيشون معتمدين فقط على الراتب الشهري.

وتلك نسبة ارتفعت جدا عن النسبة المسجلة العام الماضي، أي أن أكثر من نصفهم لا يملكون مصدر دخل إضافي، علما أنهم الأكثر عرضة لعمليات التسريح الحالية نظرا لأنهم مازالوا في سنواتهم المهنية المبكرة.

وفي هذا الصدد، قالت الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي محاسن مرسل، لـ"دوت الخليج":