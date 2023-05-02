نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير الخارجية الاردني : قرار عودة سوريا للجامعة العربية يُتخذ وفق آليات عمل الجامعة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 2 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، أن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة.

وقال الصفدي خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية عرب، "انطلقنا في هذا الاجتماع من مساعينا المشتركة وجهودنا المشتركة من هدف أننا نريد أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم، وهذا سبيله حل سياسي ينهي الأزمة وحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها يلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين".

واعتبر الصفدي الحوار اليوم "مباشرا وصريحا أردناه أن يفضي إلى قرارات مؤثرة تضعنا على طريق إنهاء الأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق".

وقال إن لقاء الوزراء العرب مع وزير الخارجية السوري "ممثلين لأنفسنا ولأشقائنا الذين حضروا ذلك الاجتماع ولسنا ممثلين عن بقية الدول العربية".

وأوضح الصفدي أن الدول العربية الحاضرة أرادت أن تبادر "للبناء على جهودنا المشتركة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن "تنسيق مع أشقائنا وسنطلعهم على مخرجات هذا الاجتماع بهدف التشبيك والتنسيق في خطوتنا المستقبلية القادمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".

والوضع الراهن في سوريا "لا يمكن أن يستمر والمنهجية التي اعتمدت على مدى سنوات ماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمار" بحسب الصفدي.