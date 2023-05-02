مراسلة القاهرة الإخبارية: اندلاع مواجهات فى الخليل بعد استشهاد خضر عدنان

وأضافت "السلامين" فى رسالتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، من رام الله، أنه على إثر استشهاد "عدنان"، اندلعت مُواجهات فى الخليل وبيت أمر، والآن مسيرة تتجه نحو الحاجز العسكرى لمدخل الشمال لمدينة البيرة.
وأشارت، إلى أن الشهيد ترك 9 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 عامًا، لافتة إلى ارتفاع أعداد الحركة الأسيرة إلى 236 أسيرًا، منهم 75 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبى داخل السجون، وتعنت سُلطات الاحتلال برفضها عدم الأفراج عنهم، وأن القوى الوطنية الإسلامية فى مدينة رام الله وفى جميع المحافظات أعلنت حالة الحداد والحزن على روح الشهيد.
وأوضحت أن القيادة الفلسطينية حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة لما تعرض له الأسير الشيخ "خضر عدنان"، وتحدثت مصادر صحفية فلسطينية وهيئة شؤون الأسرى عن نقل جثمان الشيخ إلى المعهد الطبى "أبو كبير"، للوقوف على ملابسات ما حدث له جراء اعتقاله، وتفسير ما حدث معه داخل سجون الاحتلال.
وكانت سُلطات السجون الإسرائيلية، قد أعلنت أن الأسير الفلسطينى خضر عدنان القيادى بحركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، توفى اليوم الثلاثاء فى سجن إسرائيلى بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يومًا.
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