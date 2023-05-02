العالم اليوم - أبهروا غوارديولا وتحدوا الجميع.. برايتون "معجزة البريميرليغ"

انتم الان تتابعون خبر أبهروا غوارديولا وتحدوا الجميع.. برايتون "معجزة البريميرليغ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 04:19 مساءً - "لا يوجد فريق في العالم حاليا أفضل منهم في بناء اللعب".. كلمات عبر بها جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل اللقب، عن إعجابه بفريق برايتون أند هوف ألبيون.

هذا النادي الجنوبي، يحتل حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب بريميرليغ، برصيد 52 نقطة من 31 مواجهة، مع أفضلية خوض 3 مباريات أقل من أستون فيلا وتوتنهام صاحبي المركز السادس والسابع برصيد 54 نقطة، ومباراتين أقل من ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 56 نقطة، مما يعني أن فوز برايتون بمؤجلاته سينقله إلى خامس ترتيب الدوري.

ولا زال لفريق برايتون فرصة في المنافسة على مراكز الأربعة الأوائل المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث تنتظره منافسة قوية مع نيوكاسل 65 نقطة، ومانشستر يونايتد 63 نقطة، صاحبي المركزين الثالث والرابع.

أرقام تاريخية

ونجح برايتون في الجولة الأخيرة في تحقيق فوز تاريخي أمام وولفرهامبتون بنتيجة 6-0، وهي الأعلى في تاريخ النادي على مدار مشاركاته، وكذلك هي الخسارة الأكبر في تاريخ "وولفز".

برايتون أيضا كان نجح في الفوز على حساب تشلسي في معقله "ستامفورد بريدج"، لأول مرة منذ 122 عاما، منتصف أبريل الماضي.

ثناء غوارديولا

غوارديولا تحدث عن مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي في منافسته على أرسنال على اللقب، ونفى إمكانية تحقيق الفوز بسهولة فيها، خاصة أمام برايتون، قائلا: "برايتون أفضل فريق حاليا في العالم في بناء اللعب. لا يوجد فريق أفضل منهم في بناء اللعب من الحارس حتى إيصالها إلى الربع الأخير من الملعب".

ونجح الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون، في إكمال الانطلاقة المثالية لغراهام بوتر الذي ترك الفريق وسط الموسم للانتقال لتدريب تشيلسي في سبتمبر الماضي خلفا لتوماس توخيل، بعدما دفع الملاك الجدد للبلوز "مجموعة تود بويلي" الشرط الجزائي في عقد بوتر مع النادي، الذي بلغ وقتها 21 مليون جنيه أسترليني.

بوتر ترك برايتون في سبتمبر بالمركز الرابع بجدول الترتيب، بـ4 انتصارات وتعادل وحيد، بعدما كان أنهى الموسم السابق مع فريقه في المركز التاسع وسط الجدول.

يضاهي سيتي وأرسنال

في مارس الماضي، حين أكرم برايتون ضيفه وستهام يونايتد برباعية نظيفة سكنت شباك الهامرز، اعترف وقتها الدولي الإنجليزي ديكلان رايس نجم وسط وستهام، أن فريقه لم يعرف كيف يلعب أصحاب الأرض.

رايس قال إن برايتون له أسلوب لعب فريد، و"لديهم طريقة رائعة في الاحتفاظ بالكرة، حين حاولت الدفاع حصلت على بطاقة صفراء وكان من الممكن أحصل على أخرى حمراء".

وأكمل نجم منتخب الأسود الثلاثة: "بذلنا أقصى ما في وسعنا، ولكننا تلقينا الخسارة الأكبر لنا هذا الموسم أمام هذا الفريق القوي الذي يصنف في نفس قوة مان سيتي وأرسنال".

برايتون الاستثنائي

وتضم كتيبة دي زيربي مدرب برايتون، العديد من اللاعبين "المغمورين" الذين تألقوا ولفتوا أنظار كبار الأندية في أوروبا، أبرزهم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر المتوج بالمونديال ديسمبر الماضي، والإكوادوري موسيس كايسيدو الذي "لا يخسر الكرة في وسط الملعب"، حيث وصلت إحصائية لمسه للكرة 73 مرة في كل مباراة، وبلغت نسبة فقدانه للكرة 0.7 فقط في المباراة، كما يعد هو ثاني أكثر لاعبي البريميرليغ اعتراضا للكرة، ليصبح هدفا لإريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، الذي طلب من إدارة ناديه سرعة التعاقد مع كايسيدو.

ونجح برايتون في إقناع لاعبيه بمنظومة النادي حيث علق ماك أليستر على اهتمامات الأندية الكبرى بضمه في الصيف، قائلا: "ممتن لما قدمه لي النادي، إذا وصلت عروض مناسبة فسأجلس مع النادي لدراسة الأمر، وإن لم تأت فسأكون سعيدا بالبقاء هنا".

كما يضم برايتون عناصر الخبرة مثل آدم لالانا وداني ويلباك نجمي ليفربول وأرسنال السابقين، حيث يعد الإثنان لاعبين ضمن 5 لاعبين فقط تعدوا 30 عاما في كتيبة برايتون.

وتضم قائمة الهدافين أيضا عددا كبيرا من اللاعبين نظرا لتنوع الطرق الهجومية، فيتصدر قائمة هدافي الفريق ماك أليستير، والياباني كاورو ميتوما، ولكلا منهما 10 أهداف، يليهما الألماني باسكال غروس بـ9 أهداف، ثم سولي مارش، وإيفان فيرجسون ولكلا منهما 8 أهداف، ثم داني ويلباك 7 أهداف.

وبلغ متوسط استحواذ برايتون على الكرة هذا العام 62.5 بالمئة، في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، متفوقا على أرسنال، كما يعد برايتون هو صاحب أعلى أهداف متوقعة بالدوري الإنجليزي في المباراة الواحدة بـ2.5 هدفا كل 90 دقيقة.

سر التفوق

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ذكرت أن بول باربر المدير التنفيذي للنادي هو كلمة السر في تفوق وتطور الفريق، نظرا للنهج العلمي الذي اتبعه منذ 11 عاما.

ووفقا للصحيفة، باربر أشار إلى أنه وضع أكثر من بديل محتمل لكل اللاعبين والمدربين والموظفين في النادي، ومن بينهم مقترح لبدلائه هو شخصيا، وهو الأمر الذي ساهم في إيجاد بديل لغراهام بوتر بسهولة، وتعيين دي زيربي ليكمل المسيرة وفقا للنظام المعمول به في النادي.

وكشف المدير التنفيذي لبرايتون عن طلب مالك تشلسي الجديد تود بويلي، بالحصول على 5 مساعدين من فريق برايتون للانتقال للنادي اللندني مع المدرب.

وعلق باربر على عدم نجاح غراهام بوتر ونادي تشلسي قائلا لـ"نيويورك تايمز": "في برايتون نحترم النظام المثبت منذ فترة، أما تشلسي فهو يملك المال لكن يفتقر إلى الخطة".

حيلة برايتون

وأضاف: "إحدى الحيل التي يجب أن نحاول القيام بها هو أننا لا نريد بناء فريق جديد لكل مدرب. التحدي الأكبر هو الاستمرار في التطور بنفس الفريق ومع مدرب مختلف".

وضرب المدير التنفيذي لبرايتون مثالا للنظام وقاعدة البيانات المعمول بها، باللاعب الياباني ميتوما هداف الفريق، موضحا: "ميتوما وقع في صيف 2021 وكان يريد إكمال دراسته الجامعية في اليابان، فتركناه هناك ليتألق بشكل لافت للنظر".

وأكمل: "في بداية الموسم بسبب أزمة تأشيرته، أُجبرنا على إعارته إلى نادي سانت جيلواز البلجيكي لحين إنهاء الإجراءات، وحين طلب تروسار الرحيل إلى أرسنال في يناير، تم جلب ميتوما إلى المكان الشاغر في التشكيلة ليصبح أحد أخطر لاعبي الفريق ومن نجوم الدوري الإنجليزي. لن نبيع لاعبا قبل أن نشتري بديله أولا".

الأمر نفسه تكرر مع الإكوادوري كايسيدو، الذي تعاقد معه برايتون عام 2021 حيث كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وجاءت تلك الصفقة استعدادا لبيع بيسوما، حيث يقول باربر: "لو حاولنا التعاقد مع لاعب بعد بيع بيسوما لكنا اضطررنا لدفع أموالا أكثر، لا يوجد أسوأ من دخول سوق الانتقالات والتفاوض بعد بيع لاعب بسعر كبير".