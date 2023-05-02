العالم اليوم - صادرات النفط الروسي تواصل تحقيق أرقام قياسية

انتم الان تتابعون خبر صادرات النفط الروسي تواصل تحقيق أرقام قياسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 04:19 مساءً - قفزت صادرات روسيا من النفط مرة أخرى فوق 4 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل، وهو مستوى مرتفع تجاوزته مرة واحدة فقط منذ انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كما أن التدفقات لم تتغير فعليًا على أساس متوسط أربعة أسابيع، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، وهو ما يعاكس خطط موسكو التي أعلنتها سابقا عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل.

كما أن التدفقات المنقولة بحراً لم تعكس هذا الخفض بالإنتاج، إضافة إلى أن مصافي التكرير في روسيا لم تظهر تراجعا كبيرا أيضا، فالأرقام أشارت إلى أن معدلات المعالجة ظلت دون تغيير تقريبًا منذ بداية العام.

وتصدرت الهند قائمة وجهات النفط الروسي المنقول بحرا بمقدار 1.17 مليون برميل يوميا، تليها الصين بنحو 980 ألف برميل يوميا، كما بلغ حجم الشحنات مجهولة الوجهة أكثر من مليون برميل يوميا وفقا لمتوسط الأربعة أسابيع.

تحويل النفط الخام الذي كان يتم تسليمه إلى بولندا وألمانيا سابقا عبر خط أنابيب دروجبا، أدى إلى تعزيز تدفقات النفط المنقولة بحراً خلال الربع الأول من هذا العام إلى متوسط قدره 3.32 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 2.94 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من 2022.

وفيما يخص إيرادات روسيا من تصدير النفط الخام، ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 19 بالمئة إلى 56 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل، بينما ظل متوسط الدخل لأربعة أسابيع دون تغيير عند 47 مليون دولار.