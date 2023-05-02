العالم اليوم - 72 مليون دولار أرباح "ملتیبلاي" خلال الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر 72 مليون دولار أرباح "ملتیبلاي" خلال الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 04:19 مساءً - أعلنت مجموعة ملتیبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ، تسجيلها أرباحاً بقيمة 266 مليون درهم باستثناء القيمة العادلة للربح أو الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 241 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت تدفقات نقدية وصلت إلى 303 ملايين درهم للمجموعة.

وقالت الشركة في بيان إنها سجلت إيرادات المجموعة 269 مليون درهم (نحو 73.25 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 11.6 بالمئة على أساس سنوي، وهامش ربح إجمالي وصل إلى ما يزيد عن 50 بالمئة. وتعكس هذه الأرقام الأسس القوية وزخم النمو المستمر الذي تشهده جميع أعمال وقطاعات المجموعة.

وبحسب البيان، سجلت قيمة محفظة المجموعة العامة 33 مليار درهم كنتيجة لاستثمارات بقيمة 12.6 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 166 بالمئة. وتعد محفظة استثمارات المدرجة لمجموعة ملتيبلاي جزءًا أساسيًا من قاعدة أصولها، وقد كانت محركًا مهمًا للنمو.

وتتمتع ملتیبلاي بسيولة نقدية قوية تصل إلى ما يزيد عن 1.2 مليار درهم ، ومعايير سليمة لنسبة الديون إلى حقوق الملكية ونسبة الديون إلى الأصول، وإمكانية الحصول على تمويلات كبيرة تزيد عن 6 مليارات درهم . وفي موازاة ذلك، يتم اعتماد العديد من الإجراءات مع الشركات التابعة بما فيها التحول التكنولوجي وتعزيز عمليات الاستحواذ الإضافية لدفع عجلة النمو الأساسي.

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العامة: "بالتزامن مع إصدار تقرير الأرباح للربع الأول لعام 2023، نواصل العمل في مجموعة ملتيبلاي من خلال الشركات التابعة على تعزيز مكانتنا، والسعي لتحفيز النمو الذاتي لموارد الشركة، حيث استُهل هذا العام بتنمية استثماراتنا في قطاع الإعلام والاتصال، لتعزيز الأصول على مستوى الإمارات في مساحة الإعلام والإعلان الخارجي".

وأضافت :" سجلنا تدفقات نقدية بقيمة 303 ملايين درهم والذي جاء نتيجة للعائد الذي حققه توظيف محفظتنا العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي شكّل عاملاً رئيسياً لمواجهة تقلبات الأسواق وحالة عدم اليقين والغموض الذي يطال مستقبل الاقتصاد العالمي".

وقالت :" نركز خلال الفترة القادمة الممتدة من 12 إلى 18 شهرا على تنمية قطاعات أعمالنا وتوسعة عملياتنا لتحقيق عوائد ثابتة، كما سنواصل العمل على عقد صفقات مربحة على مستوى العالم وخاصة مع سيولة نقدية بقيمة 1.2 مليار درهم، وقدرة تمويلية تصل إلى أكثر من 6 مليارات درهم".