الفرار من الجحيم.. الأمم المتحدة تحذر من الوضع فى السودان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قالت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، شيرين ياسين، إن "الأمم المتحدة لن تتخلى عن السودان فى محنته القاسية التى يمر بها حاليا"، محذرة فى نفس الوقت من "لحظة انهيار" على الصعيد الإنسانى مع عدم توقف القتال بين الفصيلين العسكريين المتناحرين.

وتابعت بأن الوضع الإنسانى فى السودان يقترب من نقطة اللاعودة، محذرة من ظهور شبح الجوع والاشتباكات العرقية فى السودان، جراء استمرار الحرب والقتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.