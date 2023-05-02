العنصرية وعنف الشرطة.. فرنسا تحت مجهر الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها الواسعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أثيرت الهجمات على المهاجرين والتنميط العنصرى والتعصب الديني، خلال الاستعراض الدورى الشامل الذى يجب أن تخضع له جميع دول الأمم المتحدة الـ193 كل أربع سنوات.

وقال ممثل السويد لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، إن على فرنسا "اتخاذ إجراءات، بطريقة شفافة، لمعالجة المزاعم المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وقوات الأمن ضد المتظاهرين خلال المظاهرات".

وقالت النائبة الروسية، كريستينا سوكاتشيفا، للمجلس "نحن قلقون بشأن الإجراءات القاسية والعنيفة فى بعض الأحيان التى تهدف إلى تفريق المواطنين المسالمين".

جاءت الانتقادات فى الوقت الذى كانت فرنسا تواجه فيه ما يصل إلى 1,5 مليون متظاهر فى شوارعها، تزامنًا مع ذكرى عيد العمال، حتى فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس إيمانويل ماكرون توجيه البلاد بعيدًا عن قانون المعاشات التقاعدية المثير للانقسام الذى أثار الغضب.

تردد صدى الاحتجاج المتزايد فى فرنسا من قبل الشرطة لاستخدامها القوة بشكل غير متناسب فى التعامل مع الحشود، وسط أشهر الاحتجاجات على الخطوة لرفع سن التقاعد فى فرنسا من 62 إلى 64.

وخلال المراجعة، دعت عدة دول بما فى ذلك الولايات المتحدة والصين، فرنسا إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة التمييز العنصرى والدينى.

وقالت الممثلة الأمريكية، كيلى بيلينجسلي، إن بلادها حثت باريس على "توسيع الجهود لمواجهة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية، مثل معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين، بما فى ذلك حالات المضايقة والتخريب والاعتداء".

وشجب الممثل الصينى "تصاعد العنصرية وكراهية الأجانب" فى فرنسا، وحثها على "وقف الإجراءات التى تنتهك حقوق المهاجرين"، فيما شجبت البرازيل واليابان "التنميط العنصرى من قبل قوات الأمن".

وقالت صابرين باليم، المستشارة القضائية بوزارة الداخلية الفرنسية، للمجلس إن استخدام القوة "يخضع لإشراف صارم ومراقبة، وفى حالة الاستخدام الخاطئ، يعاقب عليه"، كما شددت على أن "فرنسا تدين أى شكل من أشكال التنميط العنصرى".