القاهرة الإخبارية: ارتفاع صادرات الغاز الروسى لأوروبا فى أبريل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن حسابات أجرتها وكالة "رويترز" بأن صادرات الغاز الطبيعى اليومية لشركة "غازبروم" الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ارتفعت نحو 7.5 % فى أبريل عن مارس.





وأوضحت الحسابات أن متوسط الصادرات اليومى من الغاز الروسى إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، ارتفع إلى 75.6 مليون متر مكعب فى أبريل من 70.3 مليون متر مكعب فى مارس. واستندت الحسابات إلى بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلى أنظمة نقل الغاز وإلى التقارير اليومية لشركة "غازبروم" عن الكميات المنقولة عبر أوكرانيا.

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