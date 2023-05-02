العالم اليوم - أوكرانيا: حصولنا على مقاتلات "إف 16" مسألة وقت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 03:22 مساءً - أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن اقتناعه بأنه "عاجلا أم آجلا سيقرر الحلفاء الغربيون تزويد أوكرانيا بمقاتلات (إف 16)، كما كان الحال سابقا مع جميع الأسلحة الأخرى".

وقال كوليبا في مقابلة مع قناة "1+1" الأوكرانية، إن "القرار بشأن الطائرات الغربية ليس سوى مسألة وقت"، وأعرب عن "أسفه" لأن "أوكرانيا ستدفع ثمنا إضافيا بحياة الناس، بسبب تردد حلفائها".

وأضاف: "سيكون لدينا طائرات (إف 16). إنها مسألة وقت فقط. أعتقد أنها ستعتمد على قرار الولايات المتحدة ونتائج الهجوم المضاد"، الذي يعتقد أن قوات كييف ستشنه قريبا.

واستطرد وزير الخارجية الأوكراني: "إذا كانت لدينا طائرات (إف 16) في الوقت الحالي، فسيكون هجومنا المضاد أسرع بكثير، وسنكون قادرين على إنقاذ العديد من أرواح جنودنا ومدنيينا الذين يعانون من الضربات الصاروخية".

وأشار إلى أن هذه الطائرات "واحدة الأولويات الثلاث للدعم العسكري من الحلفاء، جنبا إلى جنب مع قذائف المدفعية والعربات المدرعة".

وكانت كييف طالبت حلفاءها الغربيين مرارا بتزويدها بمقاتلات، من أجل صد الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا، وشن هجمات مضادة على مواقع الجيش الروسي.