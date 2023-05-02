العالم اليوم - سلطان النيادي يتحدث عن تجربة السير في الفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 03:22 مساءً - تحدث رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الثلاثاء، عن تجربة السير في الفضاء، التي خاضها يوم الجمعة الماضي.

وقال النيادي، في تغريدة على حسابه في تويتر: "مهمة السير في الفضاء كانت تجربة مليئة بالتحديات الصعبة.. تعلّمت منها الكثير ولمست خلالها دعمكم الكبير".

وأضاف: "شكرا لفريقَي مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة ناسا على كل ما حققناه، ومواكبتهم الدائمة لي".

وتابع: "أشارككم هذا الفيديو الذي يختصر ساعات من العمل خلال هذه المهمة بينما أستعد لما هو قادم".

ووثق بث مباشر لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، على منصة "يوتيوب"، الجمعة، خروج رائد الفضاء الإماراتي من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وقبل أكثر من شهر، انطلق سلطان النيادي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.