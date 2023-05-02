مستوطنون يقتحمون الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر بالقدس بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية. وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

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