البيت الأبيض: مقتل 20 ألف روسى فى حرب أوكرانيا منذ ديسمبر

جدة - نرمين السيد - كشف البيت الأبيض، أمس الاثنين، عن تقديرات تشير إلى أن روسيا تكبدت مائة ألف ضحية منذ ديسمبر الماضى، من بينهم عشرين ألف قتيل، بينما تمكنت أوكرانيا من صد هجوم عنيف شنته القوات الروسية فى شرق أوكرانيا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "أسوشيتيد برس".





وبحسب الوكالة، يشهد إقليم دونيتسك شرقى البلاد أعنف المعارك، حيث تسعى روسيا بشتى الطرق لتطويق مدينة باخموت فى مواجهة دفاع أوكرانى عنيد. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى، إن التقديرات الأمريكية تستند إلى معلومات استخباراتية أمريكية رفعت عنها صفة السرية مؤخرًا. وتقاتل عناصر من مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية وقوات أخرى، القوات الأوكرانية من منزل إلى منزل فى محاولة للسيطرة على ما بات يعرف باسم "طريق الحياة" - وهو آخر طريق متبق غربا ما زال تحت سيطرة الأوكران، ما يمنحه أهمية استراتيجية بالنسبة للإمدادات وتحرك القوات الجديدة. وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكى، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن روسيا تبذل "أقصى جهد" للسيطرة على المدينة، لكنها فشلت حتى الآن، مضيفًا أنه "فى بعض أجزاء المدينة، تعرض العدو لهجوم مضاد من قبل وحداتنا وترك بعض المواقع".

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