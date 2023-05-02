رئيس «COP28»: هناك محطات تاريخية تجتمع فيها البشرية لمواجهة تهديد مشترك

جدة - نرمين السيد - ودعا إلى تحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى، والوصول إلى مخرجات حاسمة عبر برنامج عمل التخفيف، والهدف العالمى للتكيف، ومضاعفة التمويل المناخى، وبرنامج العمل المتعلق بتحقيق الانتقال المنطقى والعملى والتدريجى والعادل فى قطاع الطاقة، والهدف الجماعى الكمى الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وترتيبات التمويل.

جاء ذلك فى كلمة اليوم خلال "حوار بيترسبرج للمناخ" المقام فى العاصمة الألمانية برلين، حيث قال: "نسعى أن تترك استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 إرثا متميزا من التقدم فى العمل المناخى عبر تضافر الجهود والعمل الفعال"، مؤكدا على أهمية مشاركة الجميع فى المفاوضات، وخاصة الشباب والنساء والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية ودول الجنوب العالمى.

وشدد على أهمية عملية التفاوض، لافتا إلى ضرورة الوصول إلى توافق لتحويل النصوص المتفق عليها فى المفاوضات إلى إجراءات واقعية ملموسة، موضحا أن هذا يتطلب مشاركة فاعلة من جميع الدول والمدن والمستثمرين ومختلف القطاعات الصناعية والشركات، داعيا الدول والشركات إلى أن تقدم فى مؤتمر الأطراف COP28 تعهدات طموحة تتسم بالشفافية، وتكون خاضعة للإشراف والمتابعة، وتسهم فى صياغة السياسات فى البرلمانات، والميزانيات فى مجالس الإدارة.

وحث على وضع حد للانتظار والبدء فى تحقيق التقدم، وتحويل الحماس إلى حلول واقعية، انطلاقا من طموح العالم لتحقيق تقدم جذرى، واتخاذ خطوات نوعية. وقال: "لقد مضت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس، ولم يتبق لدينا سوى 7 سنوات حتى عام 2030... وهذا يعنى أنه لدينا فقط 7 سنوات لخفض الانبعاثات بنسبة 43% والحفاظ على طموحات اتفاق باريس".

وأضاف: "أكد أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشكل قاطع، أن العالم بعيد عن المسار الصحيح، وأمامنا حقيقة واضحة، وعلينا أن نواجهها بشفافية ومصداقية تامة، والمسؤوليات التى تقع على عاتق كل منا واضحة، وليس أمامنا خيار سوى أن نكون واقعيين وعمليين، وأن نتكاتف ونغتنم فرصة إجراء الحصيلة العالمية لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس".

وقال: "نحن بحاجة إلى تسريع التقدم عبر جميع القطاعات بشأن موضوع ’ التخفيف‘، ويجب أن نتأكد من أن الدول لديها الموارد اللازمة، وخطط قابلة للتنفيذ، للتكيف مع الآثار المناخية. ويجب أن يقوم العالم بزيادة التمويل المناخى، وتوفيره بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، وتسهيل طرق الحصول عليه، لتحقيق التقدم عبر مختلف جوانب العمل المناخى. وفيما نعمل على تنفيذ كل ذلك، يجب أن نضمن تحقيق انتقال منصف ومنطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة، على نحو لا يترك أحدا خلف الركب".

يذكر أنه منذ تولى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر مهمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 فى يناير عام 2023، ارك مع الفريق القيادى للمؤتمر بجولة عالمية رفيعة المستوى للاستماع والتواصل، التقى خلالها واستمع إلى رؤى وأفكار العديد من المعنيين من دول الجنوب العالمى، والقوى الاقتصادية الكبرى، والشعوب الأصلية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى والشباب ومجتمع الأعمال.

وفى هذا الشأن، قال: "لقد استمعت إلى العديد من الآراء التى أشارت بوضوح إلى أن تحقيق الأهداف المنشودة للعمل المناخى، يرتبط بمعالجة موضوع الثقة. فالطموحات عالية، والثقة منخفضة. ولا تزال الدول النامية تنتظر تنفيذ التزام الدول المتقدمة تعهدها قبل 14 عاما بتوفير مبلغ 100 مليار دولار، وهذا التأخير يعرقل التقدم المطلوب.. وضمن جهود التواصل التى أقوم بها، أدعو الدول المانحة لتقديم تقرير استثنائى نهائى حول تنفيذ هذا الالتزام بحلول مؤتمر الأطراف COP28. ولضمان المصداقية السياسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا بد أن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بهذا الالتزام الذى تأخر تنفيذه كثيرا، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، خاصة وأن القيمة الفعلية لهذا الالتزام تراجعت مع مرور الوقت".

وأضاف: "لقد أكد وزراء المناخ والمالية والتنمية فى دول الجنوب العالمى، خلال لقاءاتى معهم، أن التمويل المناخى ليس متوفرا بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة، ولا يمكن الحصول عليه بسهولة. كما أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لا تواكب تحديات القرن الحادى والعشرين. لذا، نحتاج إلى تحقيق تقدم ملموس خلال العام الحالى لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم فى توفير المزيد من التمويل الميسر، وتخفيف المخاطر، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص." وأوضح معاليه أنه سيكون على الحكومات التى تعهدت بدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والدول النامية أن تفى بالتزاماتها، وأنه ما لم يتوصل العالم إلى آليات جديدة فعالة لتوفير التمويل المناخى للاقتصادات النامية والناشئة، لن يكون أمامها سوى اختيار مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات، مشيرا إلى أننا نسعى إلى تفادى ذلك لأنه سيؤثر سلبا على الجميع.

وقال: "إن تحقيق انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة، يتطلب التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدى، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الطاقة الخالية من الانبعاثات والقابلة للتطبيق وبتكلفة مناسبة. وكما نعلم جميعا، فإن منظومة الطاقة المستخدمة حاليا، ستظل جزءا من مزيج الطاقة العالمى فى المستقبل القريب. وسنحرص على التعاون مع مختلف دول العالم لخفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، بالتزامن مع إنشاء منظومة جديدة قادرة على تحقيق انتقال شامل فى قطاع الطاقة يشمل الصناعات كثيفة الانبعاثات".

وشدد على أن مؤتمر الأطراف COP28 سيركز على توفير حلول ملموسة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وإدارة الآثار المناخية المتزايدة، وأنه سيكون أول مؤتمر للأطراف يخصص يوما للصحة وأول من يستضيف مؤتمرا وزاريا للصحة والمناخ.

وقال: "نحتاج إلى توسيع نطاق تعريف ’ التكيف‘ بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات المناخية العالمية من خلال التكامل بين التطوير الشامل للنظم الغذائية، وتشجير الغابات، وتحسين استخدام الأراضى وإدارة المياه. وسيكون COP28 فرصة لإيجاد حلول طبيعية مبتكرة. ونحن بحاجة إلى مواصلة حماية الحلول الطبيعية لامتصاص الكربون مثل الغابات المطيرة وأشجار القرم، والتنوع البيولوجى والعمل عن قرب مع السكان الأصليين للمساهمة فى الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية".

وختم كلمته: "فى هذا العام، الذى سيشهد إجراء الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف اتفاق باريس، لدينا الفرصة لتحويل السياسات إلى مخرجات عملية. فلنضع حدا للانتظار ونبدأ فى تحقيق التقدم وتحويل الشغف إلى حلول واقعية، وإنهاء التفرق والتركيز على بناء الشراكات.. فهناك محطات تاريخية تجتمع فيها البشرية لمواجهة تهديد مشترك، وعلينا أن نتحد وتتكاتف جهودنا من أجل خير الإنسانية، ونرتقى إلى مستوى المسؤولية التى أوكلت إلينا، ولنعد المصداقية السياسية إلى الاتفاقات القانونية التى لم يتم تنفيذها حتى الآن، ولنعمل معا لتقديم أجندة طموحة وخطة عملية للحصيلة العالمية لتقييم التقدم فى اتفاق باريس لعام 2030، ولنوحد عالمنا المنقسم من أجل كوكب الأرض، ومن أجل شعوبنا، ولتحقيق تنمية مستدامة بشكل عادل ودائم، فالعالم يطمح لتحقيق تقدم جذرى، واتخاذ خطوات نوعية".

يذكر أن " حوار بطرسبرج للمناخ" هو اجتماع سنوى تستضيفه الحكومة الألمانية لتعزيز الثقافة فى كل من المفاوضات متعددة الأطراف وبين الدول المختلفة، كما يوفر هذا الاجتماع منصة تجمع بين مخرجات ونتائج مؤتمر COP27 وأجندة أعمال مؤتمر الأطراف COP28 المقبلة، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر والأفكار والرؤى بشأن أولويات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ والذى يعرف باسم مؤتمر الأطراف.