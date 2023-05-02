وزير الدفاع الروسى: أوكرانيا خسرت أكثر من 15 ألفا من جنودها الشهر الماضى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الروسى، إن القوات الروسية دمرت 8 طائرات و277 مسيرة أوكرانية الشهر الماضى، لافتًا كذلك إلى تدمير 430 دبابة ومدرعة أوكرانية فى أبريل

وكان البيت الأبيض كشف عن تقديرات سرية، أمس الاثنين، تشير إلى أن روسيا تكبدت مائة ألف ضحية منذ ديسمبر الماضى، من بينهم عشرين ألف قتيل، بينما تمكنت أوكرانيا من صد هجوم عنيف شنته القوات الروسية فى شرق أوكرانيا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، جون كيربى، إن التقديرات الأمريكية تستند إلى معلومات استخباراتية أمريكية رفعت عنها صفة السرية مؤخرًا.