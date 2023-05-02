المخابرات البريطانية: روسيا لا تملك ذخيرة كافية لتحقيق النجاح فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -فى صفحتها عبر منصة تويتر نقلا عن بيانات استخباراتية- إنه فى 27 أبريل الماضى، زعمت وسائل التواصل الاجتماعى المرتبطة بالجيش الروسى أن نائب وزير الدفاع العقيد ميخائيل ميزينتسيف قد تم فصله.
وشغل ميزينتسيف حقيبة الخدمات اللوجستية العسكرية، وكان فى المنصب لمدة ثمانية أشهر فقط.
ولم يتم تأكيد إقالة ميزينتسيف على الفور، لكن التكهنات بشأن مستقبله تسلط الضوء على بقاء المشكلات اللوجستية فى قلب حملة روسيا المتعثرة فى أوكرانيا، على حد وصفها.
ووفقا للاستخبارات البريطانية، ليس لدى روسيا ذخيرة كافية لتحقيق النجاح فى الهجوم. إذ تؤدى ندرة الذخيرة إلى الانقسامات الداخلية، وعلى الأخص بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر.
وتواصل روسيا إعطاء الأولوية القصوى لتعبئة صناعتها الدفاعية، لكنها لا تزال تفشل فى تلبية مطالب الحرب. بينما يصر القادة السياسيون فى روسيا على المطالبة بالنجاح فى ساحة المعركة، فإن المتخصصين فى مجال اللوجستيات فى روسيا عالقون فى الوسط "- بحسب للمخابرات البريطانية.
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