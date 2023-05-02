الأمم المتحدة: نحتاج 1.5 مليار دولار لدعم الوضع الإنسانى فى السودان

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أشارت الأمم المتحدة إلى أن "أكثر من 100 ألف شخص عبروا حدود السودان إلى دول مجاورة". كما أكدت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 334 ألفا و53 شخصا داخل السودان.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن الأزمة السودانية تشكل عبء كبير على دول الجوار بسبب زيادة أعداد النازحين بالإضافة إلى احتمالية انتقال تلك الصراعات إلى دول المنطقة.

وأصدرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بيانا حذرت فيه من احتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان، على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة.