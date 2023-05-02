العالم اليوم - السودان.. قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة "ميغ" للجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 02:16 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني، صباح الثلاثاء، في استمرار أعمال العنف للأسبوع الثالث.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن الجيش شن غارات على "عدد من المناطق السكنية في الخرطوم"، وإنها "أسقطت طائرة من طراز (ميغ)".

والإعلان يعد الأول من نوعه، منذ بدء الصراع في السودان يوم 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم يتسن لـ"دوت الخليج" التحقق من صحة بيان قوات الدعم السريع، التي لم تقدم صورا للواقعة.