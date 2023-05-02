العالم اليوم - السينما المصرية.. دور بارز وبصمة واضحة للمرأة

انتم الان تتابعون خبر السينما المصرية.. دور بارز وبصمة واضحة للمرأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 01:19 مساءً - كان للمرأة في السينما المصرية دور بارز سواء في التمثيل أو الغناء أو الإخراج وحتى وضع الموسيقى التصويرية. وقد برزت العديد من هؤلاء النسوة في مصر وكانت لهن بصماتهن الواضحة.

ففي الأربعينيات من القرن الـ20، اتّسع النشاط السينمائي في مصر وبرزت أسماء رائدات السينما خاصة في الإنتاج. وساهمت نساء بارزات في طرح قضايا وهموم المرأة كموضوعات للنقاش العام عبر أعمال سينمائية متميزة.

وكان فيلم "ليلى" أول فيلم مصري مكتمل الأركان عرض عام 1927 أنتجته رائدة صناعة السينما المصرية عزيزة أمير.

وتشمل قائمة رائدات السينما المصرية أسماء عديدة، مثل عزيزة أمير وبهيجة حافظ وآسيا داغر وماري كويني.

وتوصف داغر بـ"المرأة الحديدية"، بعدما أنتجت للسينما المصرية نحو 50 فيلما وحصلت على كثير من الجوائز.

وقالت الفنانة المصرية بشرى لـ"دوت الخليج"، إن المصريين يفخرون بأن النواة الأولى للسينما في مصر كانت خلفها نساء.

هذا وشغلت السينما المصرية موقعا متميزا على الساحة الدولية، وحصدت نجماتها العديد من الجوائز سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاج.

وفي هذا الصدد، ذكرت الممثلة الإسبانية كوكا إسكربيانو: "أنا أعرف أن السينما المصرية ذات تاريخ عريق تماما كما هو الحال مع السينما الهندية، لكن للأسف ما يصل إلينا من الأفلام السينمائية المصرية قليل جدا".

وأضافت: "ودعني أضيف شيئا عرفته هنا في مصر وهو أن دور المرأة في بداية السينما المصرية كان عظيما، أما في إسبانيا فقبل خمسين عاما، كانت نسبة مشاركة النساء في صناعة السينما الإسبانية قد لا تجاوز العشرة بالمئة".