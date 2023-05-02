العالم اليوم - الاستثمار في العملات المشفرة.. من يؤثر في قرارنا؟

انتم الان تتابعون خبر الاستثمار في العملات المشفرة.. من يؤثر في قرارنا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 01:19 مساءً - بحثت هيئة تنظيم الصناعة المالية بالولايات المتحدة في الأسباب، التي تدفع الناس في الاستثمار في العملات المشفرة.

وأظهر مسح للهيئة أن 31 بالمئة استثمروا للمرة الأولى بالعملات المشفرة في 2022 بسبب التأثر بأصدقائهم.

في المقابل، يستثمر 8 بالمئة فقط في الأسهم أو السندات متأثرين بأصدقائهم، مما قد يشير إلى وجود عنصر اجتماعي للاستثمار في العملات المشفرة غير واضح في الأسهم أو الاستثمار في السندات.

وجاءت القدرة على الاسثتمار بمبالغ صغيرة، كثاني أكبر سبب للانخراط في سوق العملات المشفرة بنسبة 24 بالمئة.

وأشار نحو 10 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إلى أن الخوف من أن يفوتهم شيء أو يعرف ب"فومو" هو السبب الذي دفعهم إلى شراء العملات المشفرة في المقام الأول.

والأخطر من ذلك هو أن 48 بالمئة من مستثمري العملات المشفرة حصلوا على المعلومات بشأن سوق الأصول الرقمية من الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء في العمل تليها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 25 بالمئة، وفق الاستطلاع.

وكان المستثمرون الجدد في العملات الرقمية أصغر سناً في المتوسط (أي 37 عامًا) وأقل تعليماً جامعيًا، مقارنة بمستثمري الأسهم، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 43 عامًا.

وفي هذا الصدد، قال الشريك المؤسس في "كوين مينا"، طلال طباع، في حديث لـ"دوت الخليج":