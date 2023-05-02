العالم اليوم - بعد حادث القطار.. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف قرية حدودية

انتم الان تتابعون خبر بعد حادث القطار.. روسيا تتهم أوكرانيا بقصف قرية حدودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 01:19 مساءً - قال حاكم منطقة بريانسك في روسيا ألكسندر بوجوماز إن قوات أوكرانية قصفت قرية في المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا في وقت مبكر من، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من انفجار تسبب في خروج قطار بضائع عن مساره هناك.

وقال بوجوماز في منشور على قناته على تيليغرام: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية في الصباح قرية كوركوفيتشي في منطقة ستارودوبسكي".

وأضاف: "لم يسقط أي ضحايا. ونجم عن القصف اندلاع حريق في أحد البيوت. كل خدمات الطوارئ موجودة بالموقع".

ولم تعلن أوكرانيا من قبل مسؤوليتها عن شن أي هجوم داخل روسيا أو على الأراضي، التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

غير أن الجيش الأوكراني يعلن يوميا عن أنشطة وتحركات للقوات في مناطق القتال.

كان بوجوماز قد قال، الإثنين، إن قاطرة و7 عربات بضائع خرجت عن مسارها في بريانسك بعد انفجار عبوة ناسفة مجهولة.

وقالت السلطات الروسية إن المنطقة الواقعة على الحدود مع كل من أوكرانيا وبيلاروسيا شهدت عدة هجمات من مجموعات تخريبية مناصرة لأوكرانيا منذ الاجتياح الروسي المستمر منذ 14 شهرا.

وقال الحاكم، السبت، أن 4 مدنيين لقوا حتفهم عندما تعرضت قرية لقصف من الجانب الأوكراني على الحدود.