العالم اليوم - لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان.. "مطلوب" هذا المبلغ

انتم الان تتابعون خبر لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان.. "مطلوب" هذا المبلغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 مايو 2023 01:19 مساءً - أعلنت الأمم المتّحدة، الثلاثاء، أنّ برامجها المخصّصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمّن حتى اليوم سوى 14 بالمئة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع المعارك.

وقال متحدّث باسم المنظمة الدولية للهجرة خلال مؤتمر صحفي دوري في جنيف إنّ المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع أجبرت أكثر من 334 ألف شخص على النزوح داخل البلاد.

من جانب آخر، قال مسؤولة من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربا من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولغا سارادو: "يقدر عدد اللاجئين، الذين عبروا الآن إلى الدول المجاورة بما في ذلك اللاجئون السودانيون بأكثر من 100 ألف لاجئ".