البنك المركزى الأسترالى يرفع سعر الفائدة

وحسب موقع "سكاى نيوز"، أعلن بنك الاحتياطى الأسترالى عن رفع سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 % متخلفًا عن خطأ العديد من الاقتصاديين الذين توقعوا عدم حدوث تغيير.
وأظهرت الأرقام الصادرة فى أواخر أبريل أن مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" قد تباطأ إلى 7 %، من 7.8 % فى ديسمبر الماضى، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك البالغ ما بين 2 و3 %.
وقال محافظ البنك الاحتياطى الأسترالى، فيليب لوى، إن التضخم "تجاوز ذروته"، لكنه لا يزال مرتفعا للغاية.
وقال "بالنظر إلى أهمية إعادة التضخم إلى الهدف فى إطار زمنى معقول، رأى المجلس أن هناك ما يبرر زيادة أخرى فى أسعار الفائدة اليوم".
وحذر لوى من أن الأمر قد يستغرق "عامين" قبل أن يعود التضخم إلى المستوى المقبول، وأشار إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يلوح فى الأفق، وقال "قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد فى السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف فى إطار زمنى معقول، لكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم"، بحسب تعبيره.
وتواصل البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم تشديد السياسة النقدية لمواجهة الارتفاع الجامح فى أسعار الغذاء والطاقة، والتى تفاقمت بسبب الحرب فى أوكرانيا.
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