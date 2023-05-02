جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر بالمدينة الواقعة شرق الضفة الغربية، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية عند مداخل المدينة ومخارجها الرئيسية، وإيقاف المركبات والشاحنات والتدقيق فى هويات الركاب، وإعاقة حركة خروج وتنقل المواطنين والبضائع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند المدخلين الشماليين للمدينة بطريقى "هيئة التدريب" و"المعرجات"، إضافة إلى المدخلين الجنوبى والشرقى. يشار إلى أن الاحتلال أغلق مساء أمس الإثنين، مدخلى مدينة أريحا الشماليين ببوابة حديدية، ومكعبات أسمنتية، كما وضع مكعبات أسمنتية على المدخل الشرقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا لليوم الـ11على التوالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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