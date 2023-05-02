مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجيش السودانى يمشط مناطق الاشتباكات بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الخرطوم، إن الساعات الأولى من الصباح شهدت تحليقا جويا لطائرات تابعة للجيش السودانى، بالإضافة إلى عمليات تمشيط مستمرة لعدد من المواقع التى كانت قد شهدت مواجهات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وأوضح أن نزول قوات الاحتياطى المركزية بالعديد من المواقع فى الخرطوم، أسهم بدوره فى عودة نمط الحياة الطبيعى خلال الساعات القليلة الماضية بالعاصمة، مؤكدا انخفاض أعداد عمليات النهب التى كانت قد شهدتها عدة مدن على مدى الأيام الماضية.

وأشار إلى ترحيب المواطنين بعمليات التمشيط التى قام بها الجيش صباح اليوم، خاصة فى مناطق جنوب الخرطوم، والتى شهدت على مدى الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السودانى.